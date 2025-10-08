Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 23:58

«Должен сидеть»: Трамп озвучил, каких политиков хочет отправить за решетку

Трамп призвал посадить мэра Чикаго Джонсона и губернатора Иллинойса Прицкера

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности мэра Чикаго Брэндона Джонсона и губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера. Политик в своей социальной сети Truth Social обвинил чиновников в неспособности обеспечить безопасность сотрудников федеральной миграционной службы.

Мэр Чикаго должен сидеть за то, что не смог защитить сотрудников ICE! Губернатор Прицкер тоже, — написал Трамп.

Поводом для резкого заявления стали события 4 октября, когда участники протестов в Чикаго заблокировали автомобиль сотрудников ICE и протаранили одну из служебных машин. В ходе инцидента агенты миграционной службы ранили женщину, которая попыталась наехать на них автомобилем.

Уже 5 октября Трамп распорядился направить 300 бойцов Национальной гвардии в Иллинойс, объяснив это необходимостью прекратить беспорядки. Однако 6 октября власти штата и города оспорили это решение в суде, назвав его политически мотивированным.

При этом сам Трамп считает Чикаго худшим и самым опасным городом в мире. Он пообещал в кратчайшие сроки решить проблему преступности в городе, аналогично тому, как это было сделано в Вашингтоне.

Дональд Трамп
Чикаго
тюрьмы
Иллинойс
