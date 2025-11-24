Банда детей напала на женщину с сыном и дочерью В Чикаго группа школьников напала на женщину с детьми

В Чикаго группа несовершеннолетних напала на женщину с двумя маленькими детьми, возвращавшихся домой мимо школы, сообщает телеканал KGNS. Агрессивные ученики младших классов прижали 33-летнюю мать к школьному забору, повалили на землю и избили ее и сына.

Пострадавшая женщина и ее ребенок получили травмы и были доставлены в больницу, подтвердила полиция. По словам местной жительницы, эта группа школьников уже не в первый раз совершает нападения на прохожих.

На следующий день у входа в учебное заведение собрались протестующие. Представитель совета полицейского округа Джозеф Уильямс заявил, что администрация школы должна нести ответственность за поведение своих учащихся.

Ранее сообщалось, что в селе Большой Луг Иркутской области группа учеников из местной школы № 8 устраивает систематические избиения младших детей. Подростки поджидают жертв, избивают, снимают издевательства на видео, а затем запугивают, чтобы пострадавшие не сообщали о случившемся родителям. Лидером группировки является девочка. Местные власти советуют родителям разбираться в конфликтах между детьми самим.