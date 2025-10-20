Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 19:13

Вратаря заманили на просмотр в команду, а затем похитили и убили

В Гане футболиста Туре заманили на просмотр и убили

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молодой сенегальский футболист Шейх Туре погиб в Гане, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Сенегала в соцсети Х. Вратарь клуба Esprit Foot Yeumbeul был найден мертвым 17 октября в городе Кумаси. Согласно предварительной информации, спортсмена заманили в Гану под предлогом просмотра в профессиональном клубе, после чего похитили и требовали выкуп.

Министерство по делам африканской интеграции, иностранных дел и сенегальцев за рубежом получило информацию о смерти господина Шейха Туре, произошедшей в пятницу, 17 октября 2025 года, в городе Кумаси (Республика Гана), — говорится в заявлении.

В настоящее время ганские правоохранительные органы при содействии сенегальского посольства выясняют точные обстоятельства смерти спортсмена.

Ранее в Казахстане произошла трагическая гибель молодого футболиста во время профессионального матча. 19-летний нападающий клуба «Хан-Тенгри» Диас Тулеу почувствовал себя плохо в ходе игры и вскоре скончался.

До этого бразильский футболист Джонатан Геррейро был арестован в Финляндии по подозрению в организации договорных матчей. Задержание игрока «Финнкурда» произошло после матча, где он забил семь голов.

