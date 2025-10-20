Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 14:29

Миллер раскрыл планы поставок газа в Китай на 2025 год

Миллер: «Газпром» поставит КНР 38 млрд куб. м газа по «Силе Сибири» в 2025 году

Алексей Миллер Алексей Миллер Фото: Рамиль Ситдиков /РИА Новости

Объем экспортных поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» превысит плановые показатели в текущем году, заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия 24». Как отметил глава компании, действующий контракт предусматривает ежегодную поставку 38 млрд куб. м.

Вы знаете, что контракт «Сила Сибири — 1» предусматривает поставки 38 млрд куб. м газа в год. Объем поставок в этом году даже будет побольше, чем 38 млрд куб. м, — подчеркнул Миллер.

Ранее глава «Газпрома» заявил, что европейский газовый рынок может столкнуться с проблемами, если наступающая зима окажется холодной. По его словам, Европу может ждать высокая волатильность цен на газ.

Прежде Миллер заявлял, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России. Такие зимы случаются примерно раз в 20 лет. По его словам, в европейской части России температура может достигнуть 25 градусов ниже нуля, при этом данное явление не связано с характером предыдущего зимнего сезона.

