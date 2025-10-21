Суд вынес решение о взыскании 120 млн рублей с шоу «Малахов» Савеловский суд отклонил иск Юревича на 120 млн рублей к программе «Малахов»

Савеловский суд Москвы отклонил иск экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича о взыскании 120 млн рублей с программы «Малахов», передает ТАСС. Судебный орган не нашел оснований для удовлетворения заявленных претензий.

Постановлением Савеловского суда города Москвы от 20 октября 2025 года в удовлетворении исковых требований отказать, — сказано в сообщении.

До этого депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил NEWS.ru телеведущему Андрею Малахову следует отдать 1,5 млн рублей, которые он потратил на букет для певца Филиппа Киркорова, на нужды СВО. По его словам, ведущему стоит пересмотреть свои приоритеты.

Малахов подарил певцу Филиппу Киркорову на праздновании 58-летия букет за 1,5 млн. Телеведущий приобрел два вязаных цветочных букета от бренда Bottega Veneta.

Ранее Малахов заявил, что он и его супруга Наталья Шкулева предпочитают держать в тайне жизнь их сына Александра. Он объяснил, что популярность может разрушить самооценку наследника. Самого сына, отметил ведущий, может не радовать внимание общественности.