21 октября 2025 в 06:38

Жилой небоскреб в центре Нью-Йорке может обрушиться

NYT: небоскреб на Манхэттене может обрушиться из-за трещин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Престижный жилой небоскреб в Нью-Йорке начал разрушаться, на фасаде здания появились многочисленные трещины, а жильцы дома жалуются на проникновение влаги и нарушения в работе лифтов, передает издание The New York Times. Отмечается, что высотка была построена в 2015 году и насчитывает 102 этажа.

Внешний вид здания, открытого в 2015 году, испещрен сотнями трещин, что, по мнению независимых инженеров, свидетельствует о перегрузке тонкой конструкции ветром и дождем. Эксперты предупреждают, что без дорогостоящего ремонта здание может стать непригодным для жилья или опасным для пешеходов. Хотя инспекторы заявляют о безопасности, недавние отчеты показали отсутствие кусков бетона на верхних этажах и появление новых трещин, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что тысячи демонстрантов заполонили центр Нью-Йорка, выражая свой протест политике президента США Дональда Трампа мирным шествием в рамках общенационального движения под лозунгом No Kings («Нет королям»). Протестующие, неся в руках американские флаги и плакаты с лозунгами «К черту Трампа», «Трамп должен уйти» и «Я выступаю за свободу слова», собрались на Таймс-сквер.

США
небоскребы
здания
Нью-Йорк
