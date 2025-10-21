Жилой небоскреб в центре Нью-Йорке может обрушиться NYT: небоскреб на Манхэттене может обрушиться из-за трещин

Престижный жилой небоскреб в Нью-Йорке начал разрушаться, на фасаде здания появились многочисленные трещины, а жильцы дома жалуются на проникновение влаги и нарушения в работе лифтов, передает издание The New York Times. Отмечается, что высотка была построена в 2015 году и насчитывает 102 этажа.

Внешний вид здания, открытого в 2015 году, испещрен сотнями трещин, что, по мнению независимых инженеров, свидетельствует о перегрузке тонкой конструкции ветром и дождем. Эксперты предупреждают, что без дорогостоящего ремонта здание может стать непригодным для жилья или опасным для пешеходов. Хотя инспекторы заявляют о безопасности, недавние отчеты показали отсутствие кусков бетона на верхних этажах и появление новых трещин, — сказано в публикации.

