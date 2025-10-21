Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 14:30

Жить рядом с авто: кто в Нижнем Новгороде имеет скидку на платной парковке

Жить рядом с авто: кто в Нижнем Новгороде имеет скидку на платной парковке

Парковки в Нижнем Новгороде — тема, которая касается многих автомобилистов, особенно тех, кто живет в центре. В городе есть как бесплатные, так и платные зоны. Бесплатно можно оставить авто на улицах и проспектах за пределами центральной части, например в жилых районах на Конституции, Казанском шоссе, Бекетова, Ванеева и других. В центре же — платные парковки по синей разметке.

Сколько стоит парковка?

Тариф за парковку в Нижнем Новгороде — 60 рублей в час, а первые 15 минут бесплатны. С 20:00 до 8:00, а также в выходные и праздничные дни (включая 23 Февраля и 8 Марта) парковка на открытых зонах бесплатная. Закрытые паркинги работают круглосуточно, оплата взимается всегда.

Кому положены льготы?

Парковки в Нижнем Новгороде предусматривают льготы для нескольких категорий:

  • инвалиды I, II и III групп;

  • участники СВО;

  • многодетные семьи;

  • ветераны боевых действий.

Льготы оформляются через МФЦ или портал gu.nnov.ru. Необходимо подать паспорт, ПТС, документы на жилье и подтверждение льготной категории. После проверки данные вносятся в реестр, и парковка становится бесплатной.

Резидентское разрешение

Жителям домов в зонах платной парковки доступно резидентское разрешение. Оно стоит 3000 рублей в год и дает право на бесплатную парковку в своей территориальной зоне. Получить его можно в МФЦ или на профильном сайте, подав заявление, паспорт, ПТС и документы на жилье. На одну квартиру — одно разрешение.

Парковки в Нижнем Новгороде — это удобная, но строгая система. Следите за новыми правилами, чтобы избежать штрафов. Льготы и скидки реально помогают экономить, а ночью и в выходные парковка почти всегда бесплатная.

Ранее мы рассказывали, как за 15 минут заменить колодки для безопасного торможения автомобиля.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
