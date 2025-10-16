Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 13:27

Пьяный дебошир с ножом из московского МФЦ попал на видео

Росгвардейцы задержали дебошира в московском МФЦ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в многофункциональном центре на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел на Нахимовском проспекте.

Патрульный наряд прибыл по вызову в МФЦ из-за 42-летнего посетителя, который в пьяном состоянии выражал недовольство работой сотрудника центра. Как сообщили в Росгвардии, мужчина использовал нецензурную брань, угрожал физической расправой окружающим и пытался спровоцировать драку. Дебошир был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве продавец избил школьников после их замечаний о некачественных фруктах и овощах на его прилавке. В результате нападения один из подростков получил ушибы спины, гематому в паховой области и синяк под глазом.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге мигрант в состоянии наркотического опьянения напал на бригаду скорой помощи на Васильевском острове и нанес травмы фельдшеру. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование инцидента под личный контроль, подозреваемый задержан.

нападения
МФЦ
Росгвардия
происшествия
Москва
Россия
пьяные
ножи
угрозы
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский обратился к миру с призывом о давлении на Россию
Бабкина призвала перестать считать народный жанр третьесортным
Появилось видео выжигающего удара по сосредоточению ВСУ в районе Волчанска
«Планы грандиозные»: Бабкина заговорила о совместной песне с SHAMAN
Погода в Москве в пятницу, 17 октября: ждать ли сильных дождей и потепления
Налим и щука зимой на Амуре: секреты выбора рыболовных снастей
Путин высказался о роли России на международном нефтяном рынке
В Британии изобрели инновационный метод слежки за ворами в магазинах
Врач назвал продукты, опасные для заражения ботулизмом
«Только предлог»: энергетик о требовании США к Индии не закупать нефть в РФ
«Все поднаелись»: Бабкина объяснила всплеск популярности народного жанра
Путин озвучил приятный прогноз насчет мирового спроса на нефть
Онищенко раскрыл, можно ли заразиться COVID и гриппом одновременно
Путин раскрыл, чем обернулся для Европы отказ от российских энергоносителей
«Является продуктом слияния»: академик РАН объяснил природу «стратуса»
Студенты посоревнуются за денежный приз при создании чат-ботов для MAX
Россиянам перечислили самые трендовые цвета зимнего сезона
«Всегда облагородит»: Бабкина о моде на кокошники
Россиянка обманула десятки семей, обещая суррогатное материнство
Американский альпинист вошел в историю благодаря спуску на лыжах с Эвереста
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.