Пьяный дебошир с ножом из московского МФЦ попал на видео

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в многофункциональном центре на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел на Нахимовском проспекте.

Патрульный наряд прибыл по вызову в МФЦ из-за 42-летнего посетителя, который в пьяном состоянии выражал недовольство работой сотрудника центра. Как сообщили в Росгвардии, мужчина использовал нецензурную брань, угрожал физической расправой окружающим и пытался спровоцировать драку. Дебошир был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

