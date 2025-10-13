Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 16:52

Продавец избил школьников после слов о качестве фруктов

В Королеве продавец избил школьников из-за слов о гнилых овощах и фруктах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Королеве подростки стали жертвами нападения продавца после их попытки обратить внимание на некачественные продукты, передает Telegram-канал Baza. Группа школьников помогала местной общественнице Галине Жуковой в рейде по проверке нелегального рынка.

По информации канала, подростки выразили продавцу свое недовольство по поводу некачественных продуктов, выставленных на его прилавке. В ответ на это пьяный владелец торговой точки грубо оскорбил подростков и применил к ним физическое насилие. В результате один из школьников получил травмы: ушибы спины, гематому в области паха и синяк под глазом.

В отношении владельца палатки был оформлен протокол за нарушение общественного порядка. Однако наказание оказалось минимальным — штраф в размере 500 рублей. Эта ситуация вновь актуализирует вопрос о необходимости усиления контроля за соблюдением прав детей и адекватного реагирования на подобные случаи.

Ранее на концерте рэпера LOVV66 произошло нападение на подростка: у него диагностировали сотрясение мозга и рассечение губы. Молодой человек стал жертвой членов команды артиста. Подросток вместе с родителями написал заявление в полицию.

