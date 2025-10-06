Команда популярного российского рэпера избила подростка на концерте

Молодой человек в возрасте 17 лет сообщил, что его избила команда рэпера LOVV66 прямо в ходе концерта. По информации Telegram-канала Baza, у молодого человека диагностировали сотрясение мозга и рассечение губы.

По версии канала, парень, будучи приятелем организаторов, стоял возле гримерок. Он утверждает, что там его якобы заметила менеджер Турана Мирзоева. Авторы пишут, что она спутала парня с фанатом и потянула его к выходу за капюшон. Пострадавший вырвался, однако его заметил дизайнер Эмин Гаджиев, повалил на пол, начал пинать ногами и обливать водой, подчеркивает Baza.

Пострадавший юноша вызвал охрану, а команда LOVV66 признала ошибку и предложила молодому человеку 10 тыс. рублей за молчание, отметили авторы канала. В итоге подросток вместе с родителями написал заявление в полицию. Baza попыталась связаться с командой рэпера, чтобы получить комментарий, однако ответа не поступило.

