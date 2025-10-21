Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 11:59

Названа сумма ущерба от киберпреступлений в России

Генпрокурор Гуцан: ущерб от киберпреступлений составил сотни миллиардов рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Киберпреступления в России наносят ущерб, превышающий сотни миллиардов рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан на заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ. По данным ТАСС, четверть из этих денег составляет сумма, похищенная у граждан.

По словам Гуцана, за последние пять лет доля киберпреступлений возросла до 40% от общего числа зарегистрированных преступлений. В прошлом году их количество превысило 765 тыс. Он отметил, что среди наиболее уязвимых категорий граждан находятся пенсионеры и несовершеннолетние.

Гуцан указал на отсутствие моральных барьеров у преступников, которые используют методы социальной инженерии и анонимные средства для коммуникации и финансовых операций. Он добавил, что многие преступления имеют организованный трансграничный характер, что затрудняет их пресечение.

Генпрокурор указал на то, как стремительное развитие цифровых технологий создает новые возможности для противоправной деятельности. Угрозы становятся все более разнообразными: от краж средств у граждан до вмешательства в критическую инфраструктуру государств.

Ранее в Совбезе сообщили, что в стране растет число киберпреступлений против инвалидов и несовершеннолетних. По данным верхней палаты парламента, число таких правонарушений остается высоким, несмотря на снижение в 2025 году динамики дистанционных краж и мошенничеств.

