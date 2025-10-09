В Совбезе раскрыли, кто чаще всего становится жертвой кибермошенников

В Совбезе раскрыли, кто чаще всего становится жертвой кибермошенников В России растет число киберпреступлений против инвалидов и несовершеннолетних

В России растет число киберпреступлений, направленных против инвалидов и несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ. На заседании межведомственной комиссии по информационной безопасности обсуждались меры по борьбе с такими преступлениями, передает РИА Новости.

Несмотря на снижение в 2025 году динамики прироста количества дистанционных краж, мошенничеств и других компьютерных преступлений, их число остается стабильно высоким. По-прежнему растет количество преступных деяний, совершенных в отношении уязвимых слоев населения, — говорится в сообщении.

Ранее клинический психолог Татьяна Ермакова также рассказала о росте числа подростков, страдающих от шантажа киберпреступников. По ее словам, злоумышленники втираются в доверие через соцсети, выманивают откровенные фото и видео, а затем шантажируют. Причем многие случаи остаются неизвестными полиции.

В свою очередь юрист Андрей Иванов порекомендовал соблюдать цифровую гигиену: регулярно проверять кредитную историю, включать двухфакторную аутентификацию и не переходить по сомнительным ссылкам. Он также посоветовал никогда не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам.