Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 18:57

В Совбезе раскрыли, кто чаще всего становится жертвой кибермошенников

В России растет число киберпреступлений против инвалидов и несовершеннолетних

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России растет число киберпреступлений, направленных против инвалидов и несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ. На заседании межведомственной комиссии по информационной безопасности обсуждались меры по борьбе с такими преступлениями, передает РИА Новости.

Несмотря на снижение в 2025 году динамики прироста количества дистанционных краж, мошенничеств и других компьютерных преступлений, их число остается стабильно высоким. По-прежнему растет количество преступных деяний, совершенных в отношении уязвимых слоев населения, — говорится в сообщении.

Ранее клинический психолог Татьяна Ермакова также рассказала о росте числа подростков, страдающих от шантажа киберпреступников. По ее словам, злоумышленники втираются в доверие через соцсети, выманивают откровенные фото и видео, а затем шантажируют. Причем многие случаи остаются неизвестными полиции.

В свою очередь юрист Андрей Иванов порекомендовал соблюдать цифровую гигиену: регулярно проверять кредитную историю, включать двухфакторную аутентификацию и не переходить по сомнительным ссылкам. Он также посоветовал никогда не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам.

мошенники
Совбез
россияне
хакеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков озвучил подробности переговоров Путина и Алиева
Какое давление считается нормальным для мужчин и женщин: полный гид
ЛГБТ-активистка оказалась экстремистом
«Кажется подозрительным»: четыре трупа обнаружены в доме за $2 млн
«Блатная» машина Галкина, Збруев попал в больницу, «Томагавки»: что дальше
Как заработать на пенсию в 40, 70 и 100 тысяч: просчитали все варианты
Появились кадры ДТП в Новосибирске, где каршеринг влетел в остановку
Мужчина пытался изнасиловать пассажирку на борту самолета
«Миротворец», суд, фильм с Нагиевым: как живет режиссер Жора Крыжовников
В Оренбурге десятки мужчин в балаклавах открыли «охоту» на мигрантов
Школьницу заставляли часами сидеть у дверей дома из-за странной фобии семьи
«Будем двигаться вместе»: отношения РФ и Азербайджана выходят на новый этап
Стали известны детали смерти экс-чиновника в сгоревшей «Газели»
Путин созвонился с главой Ирака
Автомобиль каршеринга на большой скорости сбил людей на остановке
Биржа труда в Перми: как встать на учет в 2025 году
Первый российско-арабский саммит в Москве перенесен на более поздний срок
Появились кадры, как орел сбивает FPV-дрон в горах Дагестана
Военэксперт оценил шансы ВСУ на успешное контрнаступление
Минобороны показало последствия подрыва аммиакопровода в ДНР
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.