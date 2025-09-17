Психолог рассказала, кто наиболее уязвим перед киберпреступниками

Подростки все чаще страдают из-за киберпреступников, заявила телеканалу «Крым 24» клинический психолог Татьяна Ермакова. Она отметила, что злоумышленники нередко шантажируют несовершеннолетних.

Дети, переживая и боясь обратиться к взрослым, потому что у многих нарушено доверие к взрослым, начинают откликаться на шантаж и, соответственно, являются жертвами таких преступлений, — отметила она.

Преступники зачастую втираются в доверие к подросткам в соцсетях, а после просят у них откровенные фотографии или видео. Получив подобный контент, они начинают шантаж. По мнению психолога, многие случаи таких противоправных действий остаются неизвестными полиции.

Ранее эксперт по кибербезопасности Андрей Захаров заявил, что родителям рекомендуется регулярно информировать детей о фишинге и других интернет-угрозах. С помощью опции «семейный аккаунт» он также предложил ограничить детям доступ к опасным сайтам и скрыть их персональные данные.