Ставка администрации президента США Дональда Трампа на силу в мировой политике демонстрирует готовность Вашингтона применять давление не только против оппонентов, но и против союзников, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, в нынешних условиях Соединенные Штаты больше не делают исключений даже для партнеров по западному блоку.

Ставка администрации Дональда Трампа на силу в мировой политике означает готовность к жесткому давлению на других игроков, не исключая партнеров по либеральному лагерю. Неприкасаемых больше нет, — сказал Нарышкин.

Глава СВР добавил, что США грозят трехзначными пошлинами даже ближайшим союзникам и требуют от страны — основательницы НАТО Дании передать американцам Гренландию. Как подчеркнул Нарышкин, подобная политика может привести к дестабилизации отдельных регионов и стран. По его мнению, грубое вмешательство в чужие дела и пренебрежение международным правом создают риски ситуативного хаоса в мировой политике.

Ранее Нарышкин заявил об активной подготовке европейских стран НАТО к войне с Россией, отметив задачу по обеспечению сил быстрого реагирования Альянса всеми необходимыми ресурсами. Он также указал на существование в Европе влиятельной «партии войны», препятствующей установлению стабильного мира на континенте.