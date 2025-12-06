Мошенники придумали способ для водителей сэкономить на ремонте после ДТП МВД: мошенники для получения выплат стали оформлять ОСАГО после ДТП

Мошенники стали подделывать даты в полисе ОСАГО после аварии, передает пресс-центр МВД РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, наличие у водителя соответствующего полиса является обязательным условием в схеме злоумышленников. Однако развитие цифровых технологий препятствует этому виду мошенничества, объяснили в министерстве.

Если виновник ДТП оказался без страховки, ремонт пострадавшему придется возмещать полностью из своих личных средств. В таком случае те, кто хотел сэкономить, ищут любые возможности заполучить полис ОСАГО. Обычно это попытка оформить полис задним числом — так, чтобы на момент аварии автомобиль был якобы застрахован, — сказано в сообщении.

Ранее в министерстве сообщали, что мошенники начали продавать поддельные полисы ОСАГО через копии реально существующих сайтов страховых фирм. Аферисты заманивают жертв большими скидками или заниженными ценами. После оплаты на почту присылают некий документ, который на первый взгляд выглядит настоящим. Однако, подчеркнули в МВД, при ДТП выясняется, что полис поддельный.