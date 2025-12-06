ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 07:07

Мошенники придумали способ для водителей сэкономить на ремонте после ДТП

МВД: мошенники для получения выплат стали оформлять ОСАГО после ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники стали подделывать даты в полисе ОСАГО после аварии, передает пресс-центр МВД РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, наличие у водителя соответствующего полиса является обязательным условием в схеме злоумышленников. Однако развитие цифровых технологий препятствует этому виду мошенничества, объяснили в министерстве.

Если виновник ДТП оказался без страховки, ремонт пострадавшему придется возмещать полностью из своих личных средств. В таком случае те, кто хотел сэкономить, ищут любые возможности заполучить полис ОСАГО. Обычно это попытка оформить полис задним числом — так, чтобы на момент аварии автомобиль был якобы застрахован, — сказано в сообщении.

Ранее в министерстве сообщали, что мошенники начали продавать поддельные полисы ОСАГО через копии реально существующих сайтов страховых фирм. Аферисты заманивают жертв большими скидками или заниженными ценами. После оплаты на почту присылают некий документ, который на первый взгляд выглядит настоящим. Однако, подчеркнули в МВД, при ДТП выясняется, что полис поддельный.

ОСАГО
мошенники
ДТП
аварии
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Исчезнувшую два месяца назад крымчанку похоронили в закрытом гробу
Россия подняла в небо девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Пункт украинского погранотряда взлетел на воздух
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 декабря
Секреты сухой засолки икры форели: как приготовить деликатес на праздник
Раскрыто, какая добавка в икре должна насторожить покупателя
«Удерживают город в интернете»: стало известно, что происходит в Волчанске
Срыв пиар-акции ВСУ, потери в живой силе: новости СВО на утро 6 декабря
Экс-судья ВС принял неожиданное решение по изъятым у него 9 млрд рублей
Печеночный торт «Король закусок» — изысканно, легко и безумно вкусно
В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 декабря: инфографика
Юрист рассказала, какие новые дорожные знаки введут в России с 1 января
Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 116 украинских БПЛА
«Они будут на коленях»: в Норвегии описали исход конфликта на Украине
Аналитик назвал четыре причины рекордного укрепления рубля
Мошенники придумали способ для водителей сэкономить на ремонте после ДТП
Морозы до 40 с ураганами и метелями: погода в России на неделю 8–14 декабря
Российские войска пресекли попытку ВСУ установить флаг Украины
Турэксперт назвала самые популярные направления для путешествий по Индии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.