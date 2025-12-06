Морозы до 40 с ураганами и метелями: погода в России на неделю 8–14 декабря

В центре и на юге Европейской России зима пока не спешит вступать в свои права. На северо-западе страны тем временем ожидаются сильные снегопады, а за Уралом уже вовсю лютуют морозы до −40 градусов. Кое-где будут дуть ветры до 35 метров в секунду. Подробнее о погоде в РФ на неделе с 8 по 14 декабря NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Какая погода ожидается в Центральной России

На севере Центрального федерального округа, в Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях, в течение рабочей недели прогнозируются дожди и снегопады. В ночные часы температура ожидается в диапазоне от −5 до +2 градусов, днем в начале периода — от −4 до +2 градусов, ближе к выходным местами потеплеет до +5–7 градусов.

В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях в начале недели погода будет без осадков, со вторника пойдут дожди, местами со снегом. Ночная температура ожидается в диапазоне от −5 до +1 градуса, днем — от −3 до +4 градусов с тенденцией к потеплению к середине периода.

В центрально-черноземных регионах, а именно в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях, местами в середине недели пройдут дожди со снегом, днем в начале периода столбики термометров покажут от −1 до +2 градусов, к четвергу потеплеет до +4–6 градусов. По ночам температура будет варьироваться от −3 до +3 градусов.

Где пройдут сильные снегопады

В Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях на следующей неделе ожидается снег с дождем. В понедельник в этих регионах будут сильные осадки, местами с налипанием мокрого снега. В начале недели в ночные часы подморозит до −9 градусов, днем столбики термометров покажут от 0 до −5 градусов. В последующие дни рабочей недели в ночное время возможны перепады температуры от −6 до +1 градуса, днем — от −5 до +2 градусов.

В Мурманской области на следующей неделе по ночам прогнозируются морозы до −9 градусов, наиболее холодная погода при этом ожидается 8–9 декабря. Днем будет немногим теплее — −4–6 градусов. С понедельника по среду в регионе будет идти снег.

Снегопады разной степени интенсивности ожидаются в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области. Они, вероятнее всего, усилятся к среде. В начале недели по ночам температура будет опускаться до −16–21 градуса, а днем она будет держаться в диапазоне −11–16 градусов. С середины недели в этих регионах потеплеет до −2–7 градусов в дневное время, ночью же будут сохраняться морозы до −11 градусов.

В Приморье и на Сахалине не обойдется без снегопадов. В начале недели температура воздуха там составит −6–11 градусов ночью, днем же она будет держаться около −1–6 градусов. Ближе к выходным подморозит: по ночам ожидаться до −16 градусов, днем — около −8 градусов.

В каких регионах будет мокро и скользко

На севере Приволжского федерального округа — в Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях — в начале недели местами морозы могут достигать −17 градусов по ночам, но к среде они ослабнут. В понедельник днем средняя температура по региону составит −9–14 градусов, во вторник — −5–10 градусов, в среду от 0 до −5. Временами здесь будет идти снег, с середины недели — с дождем.

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской и Оренбургской областях в ночные часы ожидается −3–11 градусов, а днем — от 0 до −7 градусов. Что касается осадков, то местами здесь пройдут снегопады и дожди со снегом.

В Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях в начале недели погода будет без осадков, со среды местами возможен небольшой снег с дождем. В ночные часы столбики термометров покажут от −4 до +2 градусов, днем — от −1 до +6 градусов.

На юге Камчатки в ночное время ожидается от 0 до −7 градусов. Днем температура там будет около нулевых значений, а во вторник может подняться до +3 градусов. В регионе будут идти дожди со снегом.

В каких регионах будет очень тепло

В Калининградской области на неделе с 8 по 14 декабря будет держаться плюсовая температура. В дневное время суток там ожидается +6–10 градусов, а по ночам — +3–7 градусов. С понедельника по четверг в регионе могут пройти небольшие дожди.

В Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республиках Северного Кавказа неделя начнется с сильных осадков в виде дождя, а также ветра до 24 метров в секунду. Особенно сильным он будет на черноморском побережье. Преобладающая температура воздуха здесь прогнозируется в диапазоне +1–6 градусов в ночные часы, +4–11 — в дневные. Наиболее теплая погода придет в эти регионы 10 декабря.

Тем не менее в горах ожидается гололед, изморось, возможно налипание мокрого снега. Во вторник и среду осадки продолжатся, но станут менее интенсивными.

Где начнется резкое похолодание

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах на следующей неделе ожидаются сильные морозы, особенно в понедельник и вторник. Местами ночью столбики термометров опустятся до −34 градусов, а днем покажут −15–20 градусов. Со вторника холода начнут отступать, преобладающая ночная температура ожидается в диапазоне −18–24 градуса, дневная — −12–18 градусов. В течение рабочей недели здесь будет идти снег.

В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях неделя начнется со снегопадов, местами сильных. В понедельник ночью тут будет −17–22 градуса, днем — −13–18 градусов. Во вторник осадки прекратятся и резко похолодает до −22–27 ночью. Днем прогнозируется −15–22 градуса. Со среды морозы немного отступят, столбики термометров в ночное время покажут −18–23 градуса, а днем — −7–12 градусов.

В Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае снегопады и сильные морозы. По ночам во вторник столбики термометров здесь опустятся до −30 градусов, в дневные часы температура будет держаться в районе −16–23 градусов.

В центре и на юге Красноярского края, Хакасии, Тыве, Республике Алтай и Иркутской области в понедельник ночью будет −25–30 градусов, днем — −18–23 градуса, местами снегопады. Во вторник похолодает до −37 градусов в ночное время, а в дневные часы ожидается −24–29 градусов, осадки при этом прекратятся. В последующие сутки температурный фон повысится на один-два градуса.

Тридцатиградусные морозы будут держаться на севере Красноярского края. В начале недели в Эвенкии и на Таймыре местами подморозит до −38 градусов, днем прогнозируется −27–32 градуса. К середине периода там немного «потеплеет»: в ночные часы преобладающая температура будет находиться в диапазоне −26–31 градус, а днем — −19–24 градуса.

Где 30-градусные морозы будут сочетаться с сильным ветром

В Якутии к середине недели в ночные часы подморозит до −35–40 градусов, а на северо-востоке региона, в Верхоянске, в ночь на четверг температура может опуститься до −48 градусов. В дневные часы преобладающая температура в Республике Саха составит −28–35 градусов. Местами пройдут снегопады, в континентальных районах будет преимущественно без осадков. В понедельник на севере республики ожидается сильный снег с метелью и ветром до 33 метров в секунду.

На Чукотке без осадков, в начале недели по ночам преобладающая температура будет держаться в районе −13–18 градусов, днем столбики термометров покажут −10–15 градусов. К среде там подморозит до −21–26 градусов в ночное время, а днем температура останется в пределах −15–20 градусов. В понедельник, 8 декабря, в чукотском поселке Певек ожидается сильный ветер, 28–33 метра в секунду.

В Магаданской области и на севере Камчатки снегопады. Преобладающая температура в первой половине недели будет находиться в диапазоне −13–18 градусов в ночные часы. Днем там ожидается −6–13 градусов. Со среды потеплеет до −4–9 градусов в светлое время суток.

Где будет мало осадков

В Забайкалье следующая неделя пройдет преимущественно без осадков. В понедельник ночью температура составит −22–26 градусов, к четвергу столбики термометров опустятся до −30 градусов и ниже. В дневное время на протяжении недели ожидается −16–20 градусов.

В Бурятии днем столбики термометров будут показывать −14–16 градусов, а ночью в начале недели они опустятся до −21–23 градусов. Ближе к выходным там похолодает до −28 градусов. В понедельник местами пройдет небольшой снег, в остальные дни — без осадков.

В Амурской и Еврейской автономной областях, а также на юге Хабаровского края местами пройдет снег и начнется постепенное похолодание. В понедельник, 8 декабря, здесь будет около −23 градусов ночью, а днем — −13–18 градусов. К среде ночные морозы местами достигнут 30-градусной отметки, а днем температура будет держаться в районе −17–22 градуса.

