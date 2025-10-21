Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 13:07

«Нужна подготовка»: в Кремле оценили слухи о переносе саммита России и США

Песков: саммит Путина и Трампа нельзя отложить, так как дата пока не определена

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Перенос саммита России и США невозможен, поскольку президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп не устанавливали конкретных дат проведения встречи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Так он прокомментировал публикацию CNN о предполагаемом переносе саммита.

У нас есть понимание президентов, но нельзя отложить то, что не фиксировалось. Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных сроков. Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявления и американской стороны, и наши, что на это может потребоваться время. Поэтому здесь, собственно, каких-то точных сроков обозначенных изначально не было, — сказал Песков.

До этого он говорил, что обсуждение возможного участия стран Европейского союза в российско-американском саммите в Будапеште является преждевременным. Данное заявление стало реакцией на публикацию СМИ, в которой утверждалось о намерении некоторых государств ЕС присоединиться к встрече президентов России и США.

Пресс-секретарь президента РФ также отмечал, что Москва демонстрирует готовность к мирному разрешению украинского кризиса. Он уточнил, что Путин обсуждал эту тему со своим американским коллегой в ходе телефонного разговора.

Дмитрий Песков
переговоры
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Форварда «Зенита» в жесткой форме призвали перестать играть в компьютер
Назван фактор, осложняющий полное освобождение Херсонской области
Курская область сократила число министерств
Налет БПЛА на многоэтажку, 20 убитых, госизмена: ВСУ атакуют РФ 21 октября
Зарезавший режиссера Политика убийца попал на камеры видеонаблюдения
Российская армия перехватила умную бомбу ВСУ
Общественник рассказал, куда жаловаться при навязывании услуг в клиниках
Петербургские «каскадеры» зарабатывали миллионы на фейковых авариях
Экс-зампред ЦБ опроверг слухи о кризисе в банковском секторе
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, выброшенной из окна отцом
«Не предавал себя»: Бурляев о личности и творчестве режиссера Михалкова
«Похоже, поехала крыша»: Зеленского высмеяли за попытки попасть в Будапешт
Судебные приставы закрыли дело Галкина по налогам
Платформу поддержки молодых независимых музыкантов запустили в России
В Госдуме поставили точку в споре, симпатичен ли Зеленский Трампу
Медики спасли жизнь годовалой девочке, на которую упал шкаф
Топ продуктов, которые нужно есть в октябре, и 9 рецептов из них
В России могут пересмотреть минимальную пенсию
Стало известно, как в России изменились цены на комнаты
Принца Эндрю решили лишить титула
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.