«Нужна подготовка»: в Кремле оценили слухи о переносе саммита России и США Песков: саммит Путина и Трампа нельзя отложить, так как дата пока не определена

Перенос саммита России и США невозможен, поскольку президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп не устанавливали конкретных дат проведения встречи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Так он прокомментировал публикацию CNN о предполагаемом переносе саммита.

У нас есть понимание президентов, но нельзя отложить то, что не фиксировалось. Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных сроков. Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявления и американской стороны, и наши, что на это может потребоваться время. Поэтому здесь, собственно, каких-то точных сроков обозначенных изначально не было, — сказал Песков.

До этого он говорил, что обсуждение возможного участия стран Европейского союза в российско-американском саммите в Будапеште является преждевременным. Данное заявление стало реакцией на публикацию СМИ, в которой утверждалось о намерении некоторых государств ЕС присоединиться к встрече президентов России и США.

Пресс-секретарь президента РФ также отмечал, что Москва демонстрирует готовность к мирному разрешению украинского кризиса. Он уточнил, что Путин обсуждал эту тему со своим американским коллегой в ходе телефонного разговора.