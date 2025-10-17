Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 13:36

Песков подтвердил открытость России к мирному урегулированию на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва сохраняет открытость в плане мирного урегулирования украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что глава государства Владимир Путин говорил об этом с американским коллегой Дональдом Трампом по телефону, передает ТАСС.

Что касается мирного урегулирования — Россия сохраняет свою открытость. В том числе об этом говорил и президент [РФ Владимир] Путин вчера в ходе телефонного разговора с [президентом США Дональдом] Трампом, — подчеркнул Песков.

Ранее в Кремле раскрыли, зачем российский лидер звонил американскому коллеге. Песков объяснил, что телефонная беседа Путина и Трампа прошла после успешной поездки главы Белого дома на Ближний Восток. Москва была инициатором разговора.

Песков также уличил Европу в связанных с Украиной милитаристских амбициях. По мнению представителя Кремля, страны региона подталкивают Киев к продолжению конфликта с Россией. Европа, убежден Песков, препятствует размышлениям Украины о переходе к мирному урегулированию.

Дмитрий Песков
Кремль
Украина
Владимир Путин
