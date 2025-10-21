Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 03:02

Слюсарь показал кадры последствий атаки ВСУ на Батайск

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь показал кадры Батайска после ударов БПЛА. По его словам, на Западном шоссе взрывотехники завершили осмотр многоквартирного дома и разрешили жителям возвращаться.

Поручил администрации города утром оперативно организовать работу муниципальной комиссии по фиксации нанесенного ущерба. Координировать действия спасателей на месте поручил руководителю регионального департамента по ЧС Павлу Нудгину, — сказано в публикации.

На улице Октябрьской саперы продолжают обследовать территорию после падения обломков. Повреждения получили торговые павильоны, автомобили и здание частной клиники, добавил губернатор.

Ранее Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков украинского беспилотника в Батайске произошло обрушение стены жилого многоквартирного дома на Западном шоссе. Уточняется, что никто из людей не пострадал.

До этого в Ульяновской области после атаки украинских БПЛА загорелась подстанция. Информации о пострадавших не поступало. Инцидент произошел в поселке Вешкайма, расположенном в 88 километрах от Ульяновска. После попадания четырех беспилотников прогремели два взрыва. Пожар удалось локализовать.

