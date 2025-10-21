Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 01:16

В Британии рассказали, что будет после достижения мира на Украине

Хили: Британия готова разместить войска на Украине после достижения мира

Джон Хили Джон Хили Фото: Marcin Nowak/Global Look Press

Великобритания рассматривает возможность отправки войск на Украину после завершения боевых действий, передает Sky News. Как заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, ориентировочная стоимость данной операции превысит 100 млн фунтов стерлингов.

Мир возможен. Если президент [США Дональд] Трамп сможет достичь мира, то мы будем готовы помочь гарантировать этот мир на длительный срок. <...> [Премьер-министр Великобритании] Кир Стармер заявил, что при необходимости он хочет видеть британских военнослужащих на земле на Украине. <...> Я ожидаю, что стоимость превысит £100 млн, — сказано в сообщении.

Ранее Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе беседы обсуждалась поддержка Киева.

До этого Зеленский прибыл в США для переговоров. Лидеры двух стран обсуждали украинский кризис около двух часов. После этого Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, в общественном парке, а не на территории резиденции президента США. Парк был закрыт для посетителей, на пресс-конференции присутствовали лишь журналисты и сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, американский предприниматель Илон Маск позволил себе резкие высказывания в адрес Кира Стармера. Он охарактеризовал политика как неспособного к самостоятельным решениям человека.

