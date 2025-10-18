Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 10:35

Британский премьер провел переговоры с Зеленским и лидерами ЕС

Британский премьер обсудил поддержку Киева с Зеленским, генсеком НАТО и ЕС

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства. В ходе беседы обсуждалась поддержка Киева.

Премьер-министр добавил, что Великобритания продолжит наращивать свою поддержку и обеспечит Украине максимально прочные позиции в преддверии зимы, оказывая постоянную гуманитарную, финансовую и военную поддержку, — говорится в заявлении.

Разговор состоялся после встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Конкретные имена европейских лидеров, участвовавших в разговоре, в публикации не уточняются. Лидеры ЕС договорились продолжить обсуждение того, как они могут поддержать Украину «в преддверии и после прекращения огня».

Зеленский прибыл в США для переговоров 17 октября. Лидеры двух стран обсуждали украинский кризис около двух часов. После этого Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, в общественном парке, а не на территории резиденции президента США. Парк был закрыт для посетителей, на пресс-конференции присутствовали лишь журналисты и сотрудники правоохранительных органов.

