05 декабря 2025 в 08:21

Лиз Трасс решила бороться с «глубинным государством» с помощью шоу

Лиз Трасс анонсировала запуск своего политического шоу

Лиз Трасс Лиз Трасс Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что запускает свое политическое шоу для разоблачения «глубинного государства». Она опубликовала на своей странице в соцсети X видеообращение, в котором анонсировала, что выход первого выпуска запланирован на 5 декабря.

Как сообщила Трасс, программа The Liz Truss Show будет выходить каждую пятницу на популярных онлайн-платформах, в том числе YouTube. Соведущим Трасс станет американский журналист Джон Соломон.

Трасс заявила, что поборники «глубинного государства» в 2022 году сместили ее с поста премьер-министра Великобритании, на котором она пробыла всего 49 дней. По словам политика, она стремилась помочь своей стране и ее жителям.

Я разоблачу людей, которые свергли меня. Я буду бороться с глубинным государством. Я расскажу правду о том, что происходит в нашей стране и на Западе, — пообещала Трасс.

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева заявила NEWS.ru, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по своей сути нарцисс, который, с одной стороны, всячески привлекает внимание к своей личности, а с другой — умеет скрыть важное. По ее словам, этот прием он использует на протяжении десятилетий.

