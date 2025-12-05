Лиз Трасс решила бороться с «глубинным государством» с помощью шоу

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что запускает свое политическое шоу для разоблачения «глубинного государства». Она опубликовала на своей странице в соцсети X видеообращение, в котором анонсировала, что выход первого выпуска запланирован на 5 декабря.

Как сообщила Трасс, программа The Liz Truss Show будет выходить каждую пятницу на популярных онлайн-платформах, в том числе YouTube. Соведущим Трасс станет американский журналист Джон Соломон.

Трасс заявила, что поборники «глубинного государства» в 2022 году сместили ее с поста премьер-министра Великобритании, на котором она пробыла всего 49 дней. По словам политика, она стремилась помочь своей стране и ее жителям.

Я разоблачу людей, которые свергли меня. Я буду бороться с глубинным государством. Я расскажу правду о том, что происходит в нашей стране и на Западе, — пообещала Трасс.

