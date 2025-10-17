Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 17:05

Эксперт раскрыла суть бывшего британского премьера Джонсона

Политолог Ананьева назвала нарциссом британского экс-премьера Джонсона

Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: Li Ying/XinHuaGlobal Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по своей сути нарцисс, который с одной стороны всячески привлекает внимание к своей личности, а с другой — умеет скрыть важное, рассказала NEWS.ru руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. По ее словам, этот прием он использует на протяжении десятилетий.

Склонность Джонсона к авантюризму, преступному поведению, войне, поддержке Украины с одновременно сильной коррупционной составляющей можно объяснить его стремлением к сильным ощущениям и PR. Он по своей сути — нарцисс. Как Джонсон сам писал, будучи журналистом газеты The Daily Telegraph, чтобы отвлечь внимание от важных тем, достаточно на званном обеде «бросить дохлую кошку на стол». Этот прием он постоянно использует, работая на создание шума и привлечение внимания к своей персоне, — считает исследователь.

По ее словам, Джонсон — единственный премьер-министр в истории, получивший административный штраф и подвергшийся «изгнанию» из парламента, а его действия повредили собственной партии.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что действия экс-премьера Джонсона направлены на подрыв мирной обстановки в Европе. Он назвал британского политика «опасным фриком», проталкивающим антироссийскую и антиукраинскую позицию.

