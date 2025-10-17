Европу уличили в связанных с Украиной милитаристских амбициях

Европейские страны подталкивают Украину к продолжению конфликта с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, Европа «зашлась в милитаристских амбициях» и препятствует размышлениям Киева о переходе к мирному урегулированию, передает ТАСС.

Мы видим, кто и как активно сподвигает [Киев] на продолжение войны, кто пытается всячески удержать <...> от каких-то раздумий над переходом в мирное русло. Это европейские страны, которые сейчас буквально зашлись в своих милитаристских амбициях, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что пауза в переговорах между Россией и Украиной возникла по вине Киева, который провоцируется европейцами. Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин остается открытым для перевода процесса в политико-дипломатическое русло.

Позднее пресс-секретарь подтвердил, что спецоперация ВС РФ будет продолжаться до достижения всех целей. При этом Песков напомнил о гибкости российской позиции, отметив, что Москва всегда готова к дипломатии.