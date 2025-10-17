Алаудинов назвал единственную возможность прекратить конфликт в Газе

Чтобы остановить конфликт в секторе Газа, США должны перестать снабжать Израиль оружием, выразил мнение в интервью NEWS.ru замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он добавил, что проблему мог бы давно решить арабский мир, объединившись, однако этого не произошло.

Прекратить конфликт Израиля и Газы можно очень просто. Для этого Штатам достаточно перестать поставлять оружие Израилю… К сожалению, арабский мир так и не смог объединиться против Израиля. Это привело к тяжелым последствиям, которые мы сегодня видим на территории сектора Газа, — выразил мнение боевой генерал.

Он предположил, что конфликт продлится три с половиной года. После чего может перейти в еще более острую фазу, и в этом случае в военные действия окажется вовлечен весь мир, полагает Алаудинов.

Насколько я знаю из священных писаний, [конфликт Израиля и Газы] будет продолжаться три с половиной года. После чего мы увидим новые события, в которых будут участвовать все страны, в том числе Россия, — предположил он.

Ранее Алаудинов назвал президента США Дональда Трампа несамостоятельным политиком. По мнению командира спецназа «Ахмат», Трампом управляют лидеры транснациональных корпораций, сам же он не принимает решений.

Также он заявил, что военнослужащие ВСУ не понимают, за что они воюют и при первой возможности сдаются в плен. Лишь страх перед заградительными отрядами собственной армии заставляет украинских солдат, по его мнению, продолжать сопротивляться.