Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 15:48

Алаудинов назвал единственную возможность прекратить конфликт в Газе

Алаудинов: США должны прекратить поставлять Израилю оружие

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чтобы остановить конфликт в секторе Газа, США должны перестать снабжать Израиль оружием, выразил мнение в интервью NEWS.ru замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он добавил, что проблему мог бы давно решить арабский мир, объединившись, однако этого не произошло.

Прекратить конфликт Израиля и Газы можно очень просто. Для этого Штатам достаточно перестать поставлять оружие Израилю… К сожалению, арабский мир так и не смог объединиться против Израиля. Это привело к тяжелым последствиям, которые мы сегодня видим на территории сектора Газа, — выразил мнение боевой генерал.

Он предположил, что конфликт продлится три с половиной года. После чего может перейти в еще более острую фазу, и в этом случае в военные действия окажется вовлечен весь мир, полагает Алаудинов.

Насколько я знаю из священных писаний, [конфликт Израиля и Газы] будет продолжаться три с половиной года. После чего мы увидим новые события, в которых будут участвовать все страны, в том числе Россия, — предположил он.

Ранее Алаудинов назвал президента США Дональда Трампа несамостоятельным политиком. По мнению командира спецназа «Ахмат», Трампом управляют лидеры транснациональных корпораций, сам же он не принимает решений.

Также он заявил, что военнослужащие ВСУ не понимают, за что они воюют и при первой возможности сдаются в плен. Лишь страх перед заградительными отрядами собственной армии заставляет украинских солдат, по его мнению, продолжать сопротивляться.

Апти Алаудинов
Израиль
сектор Газа
военный конфликт
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РЖД объяснили решение о сокращении управленческого персонала
Вышла русскоязычная озвучка S.T.A.L.K.E.R. 2
Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом
Стало известно, сколько детских кружков открыли в Подмосковье в этом году
«Оказались на голову выше»: военэксперт ответил на критику российского Т-14
Иеромонах оказался за решеткой после «респекта» РДК
Юрист раскрыл безопасный способ передать квартиру детям
Суд вынес приговор по делу об убийстве мэра Дзержинского в 2006 году
«По 5000 рублей»: экс-футболист рассказал о попытке сыграть договорной матч
Считавшийся потухшим 710 тысяч лет вулкан проснулся в Иране
Вороны камнями бьют стекла машин в российском городе
Волонтер разнес версию о том, что семью Усольцевых в тайге растерзал хищник
Хоккеист из «Сибири» перешел в «Металлург»
Еще 16 человек задержали в Грузии за попытку штурма президентского дворца
Ученые раскрыли тайну выбрасывающихся на берег дельфинов
Экономист рассказал, чьи банковские счета могут быть заблокированы
«Кремлевский астролог» объяснил, почему перестал работать с политиками
Богомолов жестко прошелся по российским актерам
Каждый пятый рубль региональных доходов придется на столицу
Россиянам рассказали, как нельзя хранить картофель
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.