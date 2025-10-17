«Гонят на убой»: командир «Ахмата» о настроениях военнослужащих ВСУ Алаудинов: солдаты ВСУ не понимают, зачем воюют

Военнослужащие ВСУ не понимают, за что они воюют и при первой возможности сдаются в плен, заявил в интервью NEWS.ru командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Лишь страх перед заградительными отрядами собственной армии заставляет украинских солдат, по его мнению, продолжать сопротивляться.

Украинские солдаты, которых вылавливают как собак на всей территории Украины и забрасывают на передний край, при малейшей возможности сдаются в плен. Желания воевать у них нет… Но за их спинами стоят националистические заградотряды и гонят вперед на убой, — резюмировал собеседник.

Ранее стало известно, что взятый в плен российскими военными военнослужащий ВСУ Виталий Турницкий заявил, что был мобилизован, когда случайно встретил сотрудников военкомата по пути в магазин. Несмотря на инвалидность и слабое зрение, мужчину направили на передовую, где он вскоре оказался в плену.

Украинские беспилотники атаковали группу своих же военнослужащих, пытавшихся сдаться войскам ВС РФ, и расстреляли. Произошло это на Харьковском направлении, убиты шесть военнослужащих ВСУ.