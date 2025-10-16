Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 10:22

Взятый в плен боец ВСУ рассказал, как попал на передовую с плохим зрением

Боец ВСУ Турницкий заявил, что военкомат сам прошел за него медкомиссию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Захваченный в плен российскими военными военнослужащий ВСУ Виталий Турницкий заявил, что был мобилизован, когда случайно встретил сотрудников военкомата по пути в магазин. Несмотря на инвалидность и слабое зрение, мужчину направили на передовую, где он вскоре оказался в плену, сообщает РИА Новости.

У меня плохое зрение. Я ничего не вижу. На ВАК в военкомате выяснилось, что один глаз видит на 8 процентов, второй — на 15. Но я не проходил полноценную медкомиссию. Только с глазами к врачу зашел. Это они за меня прошли всю комиссию, — сказал Турницкий.

Мужчина не ожидал, что его признают годным к службе, из-за инвалидности второй группы и немолодого возраста. Однако решение о его мобилизации было принято без надлежащего медицинского обследования.

Кроме того, Турницкий рассказал о тяжелой социально-экономической ситуации на Украине. По его словам, жизнь стала крайне сложной из-за высоких цен: «маленькая буханочка хлеба стоит 22 гривны», что эквивалентно примерно 40 рублям по текущему курсу.

Ранее командир группы беспилотников 1-й гвардейской танковой армии с позывным Контора сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины начали массово сдаваться в плен под Купянском с помощью специального Telegram-бота. По словам военного, БПЛА сбрасывают агитационные листовки над позициями ВСУ.

пленные
военнопленные
ВСУ
Украина
мобилизация
