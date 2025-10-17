Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 15:21

«Мы не за медалями пришли»: Алаудинов о задачах спецназа «Ахмат»

Алаудинов: бойцы спецназа «Ахмат» воюют не за награды, а сражаются за родину

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью NEWS.ru заявил, что бойцы подразделения и он сам принимают участие в CВО не ради наград и возможных иных преференцией. Единственной задачей является защита интересов России, подчеркнул он.

Мы не за медалями пришли, не за наградами, а за тем, чтобы защищать Россию, и сохранить ее. Поэтому будем и дальше идти вперед, — отметил Алаудинов.

Он напомнил, что за три с половиной года участия в СВО бойцы спецназа «Ахмат» не отступили ни на одном участке фронта. Периодически вокруг подразделения возникают лживые слухи, но они свидетельствуют лишь о высоком качестве работы, отметил собеседник.

Ни в одном населенном пункте мы не отступили. И не сдали ни один населенный пункт. Об этом противник знает. Когда нас обливают грязью враги на передовой и враги внутри страны, мы понимаем, что, если б мы не были такими результативными, на нас никто не тратил бы ресурсы, пытаясь нас очернить, — полагает боевой генерал.

Алаудинов добавил, что главными принципами в «Ахмате» является взаимное уважение. В отряде служат представители самых разных национальностей и конфессий, не враждуют между собой, а всячески помогают друг другу, подчеркнул собеседник.

Вера в Бога. То есть духовная составляющая. И принцип взаимоуважения. У нас интернациональное подразделение. Грузины, осетины, абхазы не враждуют между собой. Армяне-азербайджанцы не враждуют. У нас не враждует между собой никто, — резюмировал Алаудинов.

Ранее он выразил мнение, что политики Михаил Горбачев, Александр Яковлев и Борис Ельцин работали на правительство США и намеренно разрушили СССР. Боевой генерал предположил, что на программу по распаду Советского Союза Штаты потратили огромные средства.

Также командир спецназа «Ахмат» заявил, что певица Алла Пугачева оскорбила десятки тысяч жителей Чеченской республики, когда положительно оценила деятельность лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Герой России напомнил, что из-за политики Дудаева погибли сотни людей в Чечне в 90-е.

Апти Алаудинов
Ахмат
Россия
СВО
Украина
