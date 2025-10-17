«Мы не за медалями пришли»: Алаудинов о задачах спецназа «Ахмат» Алаудинов: бойцы спецназа «Ахмат» воюют не за награды, а сражаются за родину

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью NEWS.ru заявил, что бойцы подразделения и он сам принимают участие в CВО не ради наград и возможных иных преференцией. Единственной задачей является защита интересов России, подчеркнул он.

Мы не за медалями пришли, не за наградами, а за тем, чтобы защищать Россию, и сохранить ее. Поэтому будем и дальше идти вперед, — отметил Алаудинов.

Он напомнил, что за три с половиной года участия в СВО бойцы спецназа «Ахмат» не отступили ни на одном участке фронта. Периодически вокруг подразделения возникают лживые слухи, но они свидетельствуют лишь о высоком качестве работы, отметил собеседник.

Ни в одном населенном пункте мы не отступили. И не сдали ни один населенный пункт. Об этом противник знает. Когда нас обливают грязью враги на передовой и враги внутри страны, мы понимаем, что, если б мы не были такими результативными, на нас никто не тратил бы ресурсы, пытаясь нас очернить, — полагает боевой генерал.

Алаудинов добавил, что главными принципами в «Ахмате» является взаимное уважение. В отряде служат представители самых разных национальностей и конфессий, не враждуют между собой, а всячески помогают друг другу, подчеркнул собеседник.

Вера в Бога. То есть духовная составляющая. И принцип взаимоуважения. У нас интернациональное подразделение. Грузины, осетины, абхазы не враждуют между собой. Армяне-азербайджанцы не враждуют. У нас не враждует между собой никто, — резюмировал Алаудинов.

