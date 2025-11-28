День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 19:38

МИД России указал на ошибку Зеленского в связи с отставкой Ермака

Мирошник назвал наивными расчеты Зеленского выкрутиться за счет отставки Ермака

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский предпринимает наивные попытки сохранить собственную позицию, пожертвовав соратниками, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Так дипломат прокомментировал недавнюю отставку руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, стремительное увольнение Ермака свидетельствует о наличии у Национального антикоррупционного бюро Украины существенных доказательств коррупционной деятельности. Он отметил, что теперь украинский глава пытается выиграть время, чтобы спасти собственное будущее.

Зеленский все еще наивно полагает, что сдавая своих подельников он может выплыть сам или хотя бы выиграть время для договоренностей о своих личных перспективах, — написал Мирошник.

Ранее стало известно, что Ермак попросил об отставке в день обысков у него дома в Киеве. Зеленский подтвердил, что глава его офиса написал соответствующее заявление после следственных мероприятий.

На этом фоне бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский не мог не знать о вовлеченности Ермака в коррупционные схемы. Политик акцентировал, что украинский глава не имел альтернативы кроме принятия отставки своего сотрудника.

Россия
Родион Мирошник
Украина
Владимир Зеленский
Андрей Ермак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кому повысят пенсии в 2026-м: что известно, выплаты перед Новым годом
В Сеченовском университете ликвидировали кафедру эндокринологии
Салат с креветками, яблоком, сельдереем и грецким орехом: хрустящий и свежий
Адвокат объяснила, почему Тарасова получила мягкий приговор
Медведев обратился к «просроченному киевскому клоуну»
Бездомный жил за счет пяти женщин
Названа сумма «лечения» подростков в каторжных рехабах Хоботовой
«Мы так себя не ведем»: Лавров высказался о позиции Венгрии по Украине
«Еще одна»: вдова героя СВО объяснила свои слезы после получения ордена
«Принц на белом коне»: в ГД раскрыли, кого Зеленский сдаст после Ермака
«Компромат не оставил выбора»: Собчак отреагировала на отставку Ермака
В России раскрыли причину увольнения Ермака
«Лучший ответ»: Азаров рассказал о влиянии отставки Ермака на переговоры
Обыск у Ермака, Трамп приструнил Зеленского, Усольцевы нашлись? Что дальше
Бородина публично подсчитала заработки мужа-«содержанца»
В Кремле раскрыли, сможет ли Венгрия купить российские энергоактивы
Вдова погибшего под Красноармейском бойца сообщила о знаке после его смерти
Вдова погибшего бойца СВО рассказала о своей реакции на смерть мужа
Похожую на туалетный ершик ель установили в российском городе
Рабочий упал вместе с потолком в петербургской школе
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.