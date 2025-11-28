МИД России указал на ошибку Зеленского в связи с отставкой Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский предпринимает наивные попытки сохранить собственную позицию, пожертвовав соратниками, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Так дипломат прокомментировал недавнюю отставку руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, стремительное увольнение Ермака свидетельствует о наличии у Национального антикоррупционного бюро Украины существенных доказательств коррупционной деятельности. Он отметил, что теперь украинский глава пытается выиграть время, чтобы спасти собственное будущее.

Зеленский все еще наивно полагает, что сдавая своих подельников он может выплыть сам или хотя бы выиграть время для договоренностей о своих личных перспективах, — написал Мирошник.

Ранее стало известно, что Ермак попросил об отставке в день обысков у него дома в Киеве. Зеленский подтвердил, что глава его офиса написал соответствующее заявление после следственных мероприятий.

На этом фоне бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский не мог не знать о вовлеченности Ермака в коррупционные схемы. Политик акцентировал, что украинский глава не имел альтернативы кроме принятия отставки своего сотрудника.