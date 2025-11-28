«Вконец опостылел»: в Госдуме раскрыли, какая судьба ждет Зеленского Депутат Журавлев: в ВСУ зреет заговор против Зеленского

В рядах военнослужащих ВСУ зреет заговор против президента Украины Владимира Зеленского, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Однако, считает он, развитие этой ситуации будет зависеть от намерений стран Запада.

Сейчас надежда в этом вопросе на украинский генералитет. Тем более есть информация, что среди военных действительно зреет заговор. Но и тут, думаю, все зависит от западных кураторов, — отметил Журавлев.

Политик также предположил, какая судьба может ждать Зеленского. Он допустил, что украинского главу могут устранить во всех смыслах.

Если Зеленский вконец им (Западу. — NEWS.ru) опостылел, его сметут и повесят очень быстро. А если продолжат охранять — сейчас, к слову, это делает британский спецназ — то и высшим офицерам подобраться к телу будет весьма проблематично, — прогнозирует Журавлев.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что отставка руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака доказывает признание Владимиром Зеленским факта коррупции в стране. По его мнению, глава государства тоже скоро покинет свой пост.