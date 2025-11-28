День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 19:46

Московский клуб расстался с нападающим из Черногории

«Торпедо» рассталось с нападающим Бакичем

Душан Бакич (слева) Душан Бакич (слева) Фото: Bruno Fahy/Keystone Press Agency/Global Look Press
Московское «Торпедо» расторгло контракт с 26-летним нападающим Душаном Бакичем, сообщил Telegram-канал автозаводцев. Черногорский форвард играл в клубе с августа 2025 года, провел с черно-белыми 11 матчей, в которых забил один гол.

Футбольный клуб «Торпедо Москва» официально сообщает о расторжении контракта с 26-летним нападающим Душаном Бакичем. Черногорский форвард присоединился к чёрно-белым в августе 2025 года. В его активе один забитый мяч в 11 проведённых за «Торпедо» матчах,говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин принял решение оставить должность главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Он выразил благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и болельщикам команды. Карпин заявил, что его единственным приоритетом теперь становятся результаты национальной сборной.

До этого португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой 954-й гол в карьере эффектным ударом через себя в матче чемпионата Саудовской Аравии. 40-летний футболист из «Аль-Насра» исполнил акробатический прием в падении на 96-й минуте игры с «Аль-Халидж», завершившейся со счетом 4:1.

Россия
футбол
нападающие
Торпедо
