Московский клуб расстался с нападающим из Черногории «Торпедо» рассталось с нападающим Бакичем

Московское «Торпедо» расторгло контракт с 26-летним нападающим Душаном Бакичем, сообщил Telegram-канал автозаводцев. Черногорский форвард играл в клубе с августа 2025 года, провел с черно-белыми 11 матчей, в которых забил один гол.

Футбольный клуб «Торпедо Москва» официально сообщает о расторжении контракта с 26-летним нападающим Душаном Бакичем. Черногорский форвард присоединился к чёрно-белым в августе 2025 года. В его активе один забитый мяч в 11 проведённых за «Торпедо» матчах, — говорится в сообщении.

