28 ноября 2025 в 19:29

Путин подписал закон о поэтапном снижении порога НДС для малого бизнеса

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон, который изменит Налоговый кодекс и постепенно снизит порог выручки для малого бизнеса. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

С 2026 года порог выручки для обязательной уплаты НДС составит 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн рублей, с 2028 года — 10 млн рублей. Закон распространяется на малый бизнес, работающий на упрощенной и патентной системах налогообложения. Мораторий на штрафы касается только первичных нарушений для новых плательщиков НДС в 2026 году.

Ранее Путин подписал закон о введении специального налогового режима для иностранных агентов, устанавливающий для них единую ставку НДФЛ в размере 30% и лишающий права на налоговые вычеты и льготы. Для организаций с долей иноагентов от 10% вводятся ограничения на применение налоговых преференций.

До этого глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова сообщила, что с 1 марта 2026 года вступит в силу закон, обязывающий онлайн-кинотеатры и крупные интернет-площадки удалять в течение 24 часов по требованию Роскомнадзора признанный дискредитирующим традиционные ценности контент.

