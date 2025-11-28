Быстрые и яркие: канапе с брынзой, огурцом и оливками

Эти канапе — идеальная легкая закуска для фуршета: свежий хрустящий огурец, солоноватая брынза и ароматные оливки создают гармоничное сочетание. Блюдо готовится быстро и смотрится ярко на праздничном столе.

Для приготовления нужно 100 г брынзы, 1 свежий огурец, 10–12 оливок без косточек, 1 столовая ложка оливкового масла, несколько веточек петрушки или укропа. Огурец нарезают тонкими кружками или небольшими ломтиками. Брынзу нарезают кубиками или раскладывают небольшими кусочками. Оливки разрезают пополам. На маленькие тосты или крекеры выкладывают ломтик огурца, кусочек брынзы и половинку оливки. Сверху можно добавить капельку оливкового масла и веточку зелени для красоты.

Такие канапе с брынзой и огурцом отлично подходят для фуршета, делают закуску яркой и свежей, а также не требуют долгой подготовки.

