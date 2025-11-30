День матери
Готовлю на Новый год блюда, от которых не поправишься: вкусный салат с курицей и свеклой. Вам точно захочется повторить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Готовлю на Новый год блюда, от которых не поправишься: вкусный салат с курицей и свеклой. Вам точно захочется повторить. Этот салат стал для меня настоящим открытием в правильном питании! Такой сытный, ароматный и невероятно вкусный. А готовится всего за 10 минут! На 100 граммов около 90 килокалорий.

Берем: куриное филе отварное — 150 г, огурцы маринованные — 150 г, яйца — 2 шт., лук красный — 70 г, йогурт греческий — 135 г, вареная свекла — по вкусу, соль, перец черный.

Куриное филе отвариваю с пряными травами — так оно становится особенно ароматным. Остужаю и режу кубиками. Яйца варю вкрутую и нарезаю крупными дольками. Лук красный шинкую тонкими полукольцами — он дает приятную сладость и хруст. Огурцы режу соломкой, а свеклу — кубиками. Заправляю греческим йогуртом — он создает идеальную кремовую текстуру без лишних калорий.

Секрет: добавляю щепотку паприки и немного зерен граната — они раскрывают вкус еще ярче.

Ранее мы делились рецептом вместо долгого холодца. Заливное из курицы: простой рецепт на Новый год — вкусная закуска и польза желатина.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
