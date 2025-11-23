Международный муниципальный форум стран БРИКС
«Рубин» одержал победу над клубом «Ахмат» в РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 1:0

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Казанский «Рубин» одержал победу со счетом 1:0 над грозненским «Ахматом» в матче шестнадцатого тура РПЛ. Единственный гол на 76-й минуте встречи забил Мирлинд Даку.

После забитого мяча футболист получил повреждение голеностопа и был заменен. Победа позволила казанскому клубу подняться на седьмую позицию в турнирной таблице.

Грозненский коллектив под руководством Станислава Черчесова потерпел четвертое поражение подряд. Команда продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы с шестнадцатью набранными очками.

Ранее экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил NEWS.ru, что «Краснодар» является фаворитом матча против «Локомотива» не только из-за отсутствия Баринова. По его мнению, в воскресенье встретятся две самые стабильные команды РПЛ, однако у «быков» игра с чемпионским отливом.

До этого Деян Станкович оставил пост главного тренера «Спартака» по обоюдному согласию с клубом. В своем последнем матче он одержал победу над «Ахматом» со счетом 2:1. В оставшихся трех встречах временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет Вадим Романов, который ранее работал в академии красно-белых.

