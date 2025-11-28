День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 19:23

Мальчик из России покончил с собой после травли в израильской школе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В израильском городе Ноф-ха-Галиль 14-летний Владимир, переехавший с семьей из России, покончил с собой после длительной травли в школе, пишет Regnum. По словам тети, родители не могли оплачивать питание в столовой, и мальчик приносил еду из дома, что стало поводом для насмешек.

Родственники также утверждают, что над мальчиком издевались из-за русского акцента и стеснительности. Одноклассники снимали унизительные видео и выкладывали их в TikTok, из-за чего он отказывался ходить в школу.

Родители обращались к классному руководителю и директору, однако в школе заявили, что не знали о происходящем. Тетя рассказала, что накануне гибели Владимир получил сообщение на телефон, а младший брат видел это.

Полиция не нашла в телефоне данных, связанных с травлей, и закрыла дело. Министерство образования Израиля также не увидело прямой связи со школьными конфликтами. Местные жители отмечают, что травля русскоязычных детей в стране встречается часто, а психологов в школах практически нет.

Ранее в Хабаровске трое подростков напали на второклассницу на улице и избили ее из-за якобы лишнего веса девочки. До этого школьница подвергалась травле на протяжении более полугода. Подростки били девочку руками и ногами, а также окунали лицом в сугроб.

дети
суициды
школы
травля
буллинг
Израиль
Россия
подростки
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сеченовском университете ликвидировали кафедру эндокринологии
Салат с креветками, яблоком, сельдереем и грецким орехом: хрустящий и свежий
Адвокат объяснила, почему Тарасова получила мягкий приговор
Медведев обратился к «просроченному киевскому клоуну»
Бездомный жил за счет пяти женщин
Названа сумма «лечения» подростков в каторжных рехабах Хоботовой
«Мы так себя не ведем»: Лавров высказался о позиции Венгрии по Украине
«Еще одна»: вдова героя СВО объяснила свои слезы после получения ордена
«Принц на белом коне»: в ГД раскрыли, кого Зеленский сдаст после Ермака
«Компромат не оставил выбора»: Собчак отреагировала на отставку Ермака
В России раскрыли причину увольнения Ермака
«Лучший ответ»: Азаров рассказал о влиянии отставки Ермака на переговоры
Обыск у Ермака, Трамп приструнил Зеленского, Усольцевы нашлись? Что дальше
Бородина публично подсчитала заработки мужа-«содержанца»
В Кремле раскрыли, сможет ли Венгрия купить российские энергоактивы
Вдова погибшего под Красноармейском бойца сообщила о знаке после его смерти
Вдова погибшего бойца СВО рассказала о своей реакции на смерть мужа
Похожую на туалетный ершик ель установили в российском городе
Рабочий упал вместе с потолком в петербургской школе
Зеленский следующий? Ермак подал в отставку после обысков, что известно
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.