Мальчик из России покончил с собой после травли в израильской школе

В израильском городе Ноф-ха-Галиль 14-летний Владимир, переехавший с семьей из России, покончил с собой после длительной травли в школе, пишет Regnum. По словам тети, родители не могли оплачивать питание в столовой, и мальчик приносил еду из дома, что стало поводом для насмешек.

Родственники также утверждают, что над мальчиком издевались из-за русского акцента и стеснительности. Одноклассники снимали унизительные видео и выкладывали их в TikTok, из-за чего он отказывался ходить в школу.

Родители обращались к классному руководителю и директору, однако в школе заявили, что не знали о происходящем. Тетя рассказала, что накануне гибели Владимир получил сообщение на телефон, а младший брат видел это.

Полиция не нашла в телефоне данных, связанных с травлей, и закрыла дело. Министерство образования Израиля также не увидело прямой связи со школьными конфликтами. Местные жители отмечают, что травля русскоязычных детей в стране встречается часто, а психологов в школах практически нет.

