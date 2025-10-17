Волонтер раскрыл, были ли спецслужбы на месте пропажи семьи Усольцевых Блогер Андрюшенков: ФСБ не было в день закрытия поиска Усольцевых

Спецслужб не было в штабе волонтеров на месте пропажи семьи Усольцевых в тайге Красноярского края 12 октября, когда активную фазу поиска приостановили, рассказал в беседе с NEWS.ru блогер Александр Андрюшенков, помогавший поисковикам в штабе. Информацию о присутствии ФСБ в районе поисков ранее распространили СМИ.

Нет, спецслужб там не было. Была полиция, ДПС, Следственный комитет, и больше никого. В прошлом году также зимой я принимал участие в поисках. Поиски как раз-таки длятся 10-11 дней, именно активная фаза. А потом, как правило, уже человека живым не ищут, — отметил блогер.

Ранее знакомый отца пропавшего семейства Сергея Усольцева Александр Дымов предположил, что супруги с дочерью могут ждать помощи в зимовье браконьеров. По его словам, местные жители утверждают, что это востребованные и богатые охотничьи угодья. Дымов назвал обилие браконьеров самым распространенным атрибутом охотоведческих территорий.

В свою очередь сын Усольцевых Даниил Баталов рассказал в эфире программы «Пусть говорят», что пропавшие могли укрыться среди каменных осыпей, когда отправились на поиски сбежавшей собаки. По его словам, 12-летняя корги по кличке Лада могла сбежать от семьи, когда учуяла добычу.