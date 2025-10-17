Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 15:43

Не стало солиста известного исполнителя шанти

Умер вокалист польской группы «Ревущие сороковые» Януш Ольшувка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вокалист польской группы Ryczące Dwudziestki («Ревущие сороковые») Януш «Ясек» Ольшувка скончался на 65-м году жизни, сообщает портал Goniec. Музыкант умер 14 октября. О его смерти рассказали коллеги по коллективу, отметив, что уход стал для них неожиданным.

В официальном заявлении участники группы написали, что потеря Ольшувки стала для них тяжелым ударом. По их словам, он был не только вокалистом, но и одним из идейных вдохновителей проекта. Похороны Ясека Ольшувки состоятся 18 октября.

По данным Goniec, это уже вторая трагедия в коллективе за короткое время: в прошлом году умер создатель группы Анджей Гжела. Он перенес инсульт во время концерта в Кракове и вскоре скончался в возрасте 59 лет.

Ранее на 75-м году жизни скончался сооснователь и гитарист группы Kiss Эйс Фрейли. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная при падении в конце сентября. Фрейли, написавший такие хиты, как Cold Gin и Shock Me, был ключевой фигурой в становлении группы и покинул коллектив в 1982 году, вернувшись на период воссоединения с 1996 по 2002 год.

смерти
музыканты
группы
Польша
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вышла русскоязычная озвучка S.T.A.L.K.E.R. 2
Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом
Стало известно, сколько детских кружков открыли в Подмосковье в этом году
«Оказались на голову выше»: военэксперт ответил на критику российского Т-14
Иеромонах оказался за решеткой после «респекта» РДК
Юрист раскрыл безопасный способ передать квартиру детям
Суд вынес приговор по делу об убийстве мэра Дзержинского в 2006 году
«По 5000 рублей»: экс-футболист рассказал о попытке сыграть договорной матч
Считавшийся потухшим 710 тысяч лет вулкан проснулся в Иране
Вороны камнями бьют стекла машин в российском городе
Волонтер разнес версию о том, что семью Усольцевых в тайге растерзал хищник
Хоккеист из «Сибири» перешел в «Металлург»
Еще 16 человек задержали в Грузии за попытку штурма президентского дворца
Ученые раскрыли тайну выбрасывающихся на берег дельфинов
Экономист рассказал, чьи банковские счета могут быть заблокированы
«Кремлевский астролог» объяснил, почему перестал работать с политиками
Богомолов жестко прошелся по российским актерам
Каждый пятый рубль региональных доходов придется на столицу
Россиянам рассказали, как нельзя хранить картофель
В США рассказали о новом иске Трампа против известного издания
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.