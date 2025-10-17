Не стало солиста известного исполнителя шанти

Вокалист польской группы Ryczące Dwudziestki («Ревущие сороковые») Януш «Ясек» Ольшувка скончался на 65-м году жизни, сообщает портал Goniec. Музыкант умер 14 октября. О его смерти рассказали коллеги по коллективу, отметив, что уход стал для них неожиданным.

В официальном заявлении участники группы написали, что потеря Ольшувки стала для них тяжелым ударом. По их словам, он был не только вокалистом, но и одним из идейных вдохновителей проекта. Похороны Ясека Ольшувки состоятся 18 октября.

По данным Goniec, это уже вторая трагедия в коллективе за короткое время: в прошлом году умер создатель группы Анджей Гжела. Он перенес инсульт во время концерта в Кракове и вскоре скончался в возрасте 59 лет.

Ранее на 75-м году жизни скончался сооснователь и гитарист группы Kiss Эйс Фрейли. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная при падении в конце сентября. Фрейли, написавший такие хиты, как Cold Gin и Shock Me, был ключевой фигурой в становлении группы и покинул коллектив в 1982 году, вернувшись на период воссоединения с 1996 по 2002 год.