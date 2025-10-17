Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 17:06

Российские химики научились получать основу для лекарств с помощью воздуха

РИА Новости: химики из Томска получили основу для лекарств с помощью кислорода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Химики Томского политехнического университета совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета удешевили и упростили синтез имидазолов, сообщили в Министерстве науки и высшего образования России. Речь идет о соединениях, на основе которых создают различные лекарства. При этом основным реагентом для получения имидазолов является воздух, передает РИА Новости.

Примечательно, что ключевым реагентом для получения имидазолов является кислород, который химики предлагают получать прямо из воздуха, — говорится в релизе ведомства.

Соавтор исследования Кристина Мячина отметила, что для проведения реакции химикам достаточно просто оставлять колбу открытой. По ее словам, благодаря этому атмосферный кислород свободно участвует в процессе.

Ранее министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов рассказал, что в регионе появится научно-образовательный микрорайон Интеград, который объединит Академгородок и наукоград Кольцово в одну инновационную территорию. Микрорайон рассчитан на 21 тысячу жителей.

