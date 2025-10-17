Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 17:37

Звезда «Орла и решки» решилась на подтяжку живота после родов

Телеведущая Астровская сообщила, что решилась на аппаратный лифтинг зоны живота

Актриса, певица Алина Астровская на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный» Актриса, певица Алина Астровская на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Алина Астровская решила сделать аппаратный лифтинг живота после вторых родов. Звезда «Орла и решки» в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что сделала себе такой подарок в преддверии 36-летия. Знаменитость празднует день рождения 18 октября.

У меня завтра день рождения, и я приехала дарить себе подарок... Аппаратную процедуру для подтяжки кожи. Живот выглядит очень даже неплохо, симпатично, пока ты не сжимаешь его. Надеюсь, после лифтинга все будет великолепно, — поделилась телеведущая.

Астровская воспитывает двоих детей: трехлетнего Теодора и годовалого Льва. Телеведущая призналась, что долго не могла принять тело, которое изменилось после родов. Звезда продолжает восстанавливаться, следит за питанием и занимается спортом, не пропуская тренировки даже во время отпуска.

Ранее бывшая участница шоу «Холостяк» Катя Голден раскрыла секреты стройной фигуры. По ее словам, своевременный чекап, детокс от гаджетов и качественный отдых, в частности полноценный сон, позволяют ей хорошо выглядеть. Модель также отметила важность регулярных физических нагрузок.

телеведущие
роды
операции
знаменитости
