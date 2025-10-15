Экс-участница «Холостяка» поделилась неочевидными секретами стройности

Экс-участница «Холостяка» Катя Голден призналась в беседе с «Леди Mail», что своевременный чекап, детокс от гаджетов и качественный отдых, в частности полноценный сон, позволяют ей поддерживать стройность фигуры. При этом модель отметила, что для нее важны регулярные физические нагрузки.

Полноценный сон и детокс от гаджетов — все это положительно сказывается на внешнем виде и весе. Секрет идеального веса — отсутствие жестких правил. Я не считаю калории и не мучаю себя диетами. И обязательно время от времени позволяю себе маленькие гастрономические радости, — поделилась Голден.

Модель призналась, что не придерживается «идеального меню» и составляет рацион из продуктов, которые приносят ей радость. При этом Голден отказалась от быстрых перекусов, больших порций еды, а также жирной и сладкой пищи.

Ранее певица Алена Свиридова рассказала, что ведет активный образ жизни. По признанию артистки, она заботится не только о своем физическом, но и о ментальном здоровье, что положительно сказывается на ее внешнем виде.