Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 10:09

Экс-участница «Холостяка» поделилась неочевидными секретами стройности

Модель Голден: полноценный сон позволяет поддерживать стройность фигуры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экс-участница «Холостяка» Катя Голден призналась в беседе с «Леди Mail», что своевременный чекап, детокс от гаджетов и качественный отдых, в частности полноценный сон, позволяют ей поддерживать стройность фигуры. При этом модель отметила, что для нее важны регулярные физические нагрузки.

Полноценный сон и детокс от гаджетов — все это положительно сказывается на внешнем виде и весе. Секрет идеального веса — отсутствие жестких правил. Я не считаю калории и не мучаю себя диетами. И обязательно время от времени позволяю себе маленькие гастрономические радости, — поделилась Голден.

Модель призналась, что не придерживается «идеального меню» и составляет рацион из продуктов, которые приносят ей радость. При этом Голден отказалась от быстрых перекусов, больших порций еды, а также жирной и сладкой пищи.

Ранее певица Алена Свиридова рассказала, что ведет активный образ жизни. По признанию артистки, она заботится не только о своем физическом, но и о ментальном здоровье, что положительно сказывается на ее внешнем виде.

Читайте также
Дерматовенеролог раскрыла, сколько раз в день нужно мыть руки
Здоровье/красота
Дерматовенеролог раскрыла, сколько раз в день нужно мыть руки
Названы три чудо-овоща, которые спасут печень от болезней: что известно
Здоровье/красота
Названы три чудо-овоща, которые спасут печень от болезней: что известно
«Мисс Россия — 2025»: кто стала главной красавицей страны, какой приз
Общество
«Мисс Россия — 2025»: кто стала главной красавицей страны, какой приз
Натуральная альтернатива дорогой краске для волос: волшебное растение, побеждающее седину за четверть часа
Общество
Натуральная альтернатива дорогой краске для волос: волшебное растение, побеждающее седину за четверть часа
Ульяновские модели прославились на всю Россию после драки в супермаркете
Регионы
Ульяновские модели прославились на всю Россию после драки в супермаркете
здоровье
красота
модели
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительница Германии удивилась одной детали в семейном быту русских женщин
Стало известно, почему Пугачеву могут лишить звания народной артистки РФ
Финляндия поднялась в топ антирейтинга ЕС по безработице после начала СВО
Стало известно, как «Герани» повлияют на перелом хода СВО
Удары по Украине сегодня, 15 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
В России объяснили, почему Су-35С стал «универсальным солдатом» в зоне СВО
Константинов предупредил о последствиях передачи Tomahawk Киеву
Россияне стали держать меньше наличных в кошельках
«Достал пистолет»: боец рассказал об «особой» подлости наемников ВСУ
В МВД предупредили россиян о рисках «легкого заработка» за границей
Стало известно о панике Киева из-за одного действия ВС России
Врач перечислил тревожные признаки развития рака молочной железы
На 62-м году жизни умерла актриса из Уссурийска Елена Перегуда
Момент массовой аварии в Уфе попал на видео
Онколог рассказал, что может спровоцировать рак молочной железы
Скандально уволенный в Самарской области чиновник оказался в больнице
Новак раскрыл потенциал России в добыче нефти в рамках ОПЕК+
В РФС заявили об изменении позиции Европы касательно возвращения России
ВСУ остались «без глаз» в Константиновке после удара ВС России
Сийярто назвал атаки на «Дружбу» посягательством на суверенитет Венгрии
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.