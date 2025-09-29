Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 12:00

Свиридова поделилась секретом стройности в 63 года

Певица Свиридова рассказала, что ведет активный и здоровый образ жизни

Певица Алена Свиридова Певица Алена Свиридова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Алена Свиридова в беседе с «Леди Mail» рассказала, что ведет активный образ жизни. По признанию артистки, она заботится не только о своем физическом, но и о ментальном здоровье, что положительно сказывается на ее внешнем виде.

Мне нравится рано вставать, много ходить, веселиться и плавать, когда нет медуз в море. Люблю вести очень подвижный образ жизни, но не потому, что надо, а просто потому, что мне это нравится, — поделилась Свиридова.

Она также отметила, что не любит есть вредную пищу. В качестве исключения она изредка может перекусить кукурузными чипсами Nachos. Певица также добавила, что на внешний вид человека влияет то, насколько он радуется жизни и открыт миру.

Ранее экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина рассказала, что похудела на 12 килограммов благодаря системе интервального голодания. Кроме того, по словам артистки, отказалась от хлебобулочных и других высококалорийных продуктов.

