17 октября 2025 в 17:21

«Абсолютно новая концепция»: названы преимущества российского танка Т-14

Военэксперт Матвийчук: броня российского танка Т-14 не имеет аналогов в мире

Танк Т-14 «Армата» Танк Т-14 «Армата» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Броня российского танка Т-14, созданного по абсолютно новой концепции, не имеет мировых аналогов, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, некоторые экземпляры этой машины уже прошли проверку в реальных боевых условиях.

Запад не имеет полностью отработанной концепции, какой должен быть танк. У них есть разные ухищрения и толкования. Мы же предложили абсолютно новую концепцию танка. Некоторые экземпляры Т-14 были отработаны на поле боя в Сирии и, я полагаю, на Украине тоже. Танк достаточно дорогой ввиду новых технологических материалов и решений. По качеству бронирования он имеет высококомпозитную высокотехнологичную броню, аналогов которой в мире на сегодняшний день нет, — пояснил Матвийчук.

По его словам, главным отличием новой боевой машины является то, что она безэкипажная. Кроме того, отметил военэксперт, танк Т-14 может управляться даже посредством БПЛА.

Танк Т-14 является безэкипажным. Он может работать с выносным пультом управления, то есть экипаж будет находиться на земле и управлять оттуда танком. Кроме этого, машина имеет возможность управляться с помощью беспилотного летательного аппарата или работать с ним в тандеме. То есть это новое слово в системе управления танком, — резюмировал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что на одном из американских военных полигонов был замечен украинский танк Т-80УД. Боевую машину испытали в октябре 2025 года. Танк доставили в США в 2003 году. Он оснащен модулями динамической защиты «Нож» и комплексом активной защиты «Дрозд».

Россия
танки
СВО
БПЛА
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
