На Урале арестовали иеромонаха Пинчука: что он сделал, связан ли с РДК

На Урале суд взял под стражу на два месяца иеромонаха Никандра (настоящее имя — Евгений Пинчук). Что он сделал, связан ли с «Русским добровольческим корпусом» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена)?

За что арестовали иеромонаха Пинчука

Сообщается, что свердловский иеромонах-раскольник был арестован из-за публичного оправдания деятельности РДК. По информации силовых структур, в одном из националистических Telegram-каналов он выразил «респект» (уважение) основателю этой организации.

«Силовики задержали Пинчука, провели у него дома обыск и возбудили на него уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Суд поместил его под стражу на два месяца», — рассказал источник.

Максимальное наказание по статье об оправдании терроризма — до семи лет тюрьмы.

За что ранее был осужден Пинчук

Пинчука в 2022 году дважды признавали виновным в дискредитации ВС РФ. Основанием для этого стали публикации во «ВКонтакте», где, как говорится в приговоре, иеромонах критиковал цели СВО на Украине. Первое административное дело о дискредитации против Никандра возбудили в марте того года. Суд обязал его заплатить 35 тысяч рублей.

Затем против иеромонаха возбудили уголовное дело о повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Его приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Отмечалось, что суд назначил «мягкое наказание» с учетом раскаяния священника.

«В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в признательных показаниях, полное признание подсудимым своей вины, что свидетельствует о раскаянии в содеянном», — сказано в материалах.

Кого еще из священников судили за дискредитацию армии

В апреле 2024 года Славянский суд в Краснодаре оштрафовал 87-летнего Виктора Пивоварова, архиепископа религиозного объединения «Российская православная церковь».

В марте 2023-го с архиепископа уже взыскивали 40 тысяч рублей за высказывания о российской армии. Суд при этом не уточнил, что именно он говорил.

Уголовное дело в отношении священнослужителя было возбуждено в конце того же года. Причиной стала опубликованная им статья. Суд установил, что Пивоваров «подрывает в глазах иных лиц достоинство и авторитет Вооруженных сил РФ». В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что мужчине назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

В апреле 2025 года за дискредитацию ВС РФ Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности сына поэта Александра Галича священника Григория Михнова-Вайтенко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Из протокола следует, что в ходе осмотра Telegram-канала фигуранта была найдена видеозапись от 11 марта 2022 года, которая содержит высказывания, направленные на негативную оценку деятельности российской армии и на ее дискредитацию. Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

