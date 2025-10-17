Иеромонах оказался за решеткой после «респекта» РДК Свердловского иеромонаха Пинчука арестовали за поддержку РДК

Свердловский иеромонах-раскольник Евгений Пинчук, ранее судимый за дискредитацию ВС РФ, арестован за оправдание деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает ТАСС. По информации силовых структур, в одном из националистических Telegram-каналов он выразил «респект» этой организации.

В ходе оперативных мероприятий у Пинчука был проведен обыск, после чего возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного заключения под стражу.

Ранее в Екатеринбурге был задержан местный житель, причастный к деятельности «Русского добровольческого корпуса». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что все члены «Русского добровольческого корпуса» будут уничтожены. По словам парламентария, их ждет гибель либо от российских ударов, либо от рук кураторов из Вооруженных сил Украины. Журавлев добавил, что в российской армии к членам РДК существует особое отношение — военные отслеживают каждого участника организации и при установлении точного местонахождения по нему наносится ракетный или артиллерийский удар.