В Госдуме рассказали, какая участь ожидает членов РДК Депутат Журавлев заявил, что все члены РДК будут уничтожены

Все члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) будут уничтожены, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам парламентария, их ждет гибель от российских ударов или от рук кураторов из ВСУ.

Надеюсь, что все власовцы из террористического РДК будут уничтожены — или нашими ударами, или повешены своими кураторами из ВСУ. Как известно, предателей никто не любит и при первой возможности спешат с ними расправиться. Отношение к ним на Украине, скорее, пренебрежительное, тем более что ставка, сделанная на РДК, не сыграла — ни один их рейд по российской территории не закончился какими-то существенными победами, — поделился Журавлев.

Он добавил, что в российской армии к членам РДК особое отношение — военные следят за каждым и при установлении точного местонахождения участника организации по нему наносится ракетный или артиллерийский удар.

Не уверен, что их и в плен-то берут, судьба иуд, изменивших Родине, в любом случае незавидна, — заключил Журавлев.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области недалеко от Купянска ликвидировали отряд РДК. В российских силовых структурах уточнили, что был совершен удар по украинским военным, где находился перешедший на сторону ВСУ Михаил Павлов.

В Минобороны России эти данные не комментировали.