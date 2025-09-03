Экстремистские эскизы и татуировки выдали пособника РДК

В Екатеринбурге задержан местный житель, причастный к деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили ТАСС в силовых структурах. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

По месту проживания подозреваемого проведен обыск, в ходе которого изъяты личные вещи, использовавшиеся преступниками в момент совершения противоправных действий, средства связи, а также эскизы и рисунки с экстремистскими изображениями. Были задокументированы татуировки задержанного, в том числе содержащие символику экстремистского характера.

Ранее следователи направили в Коптевский суд Москвы ходатайство о заочном аресте одного из лидеров «Русского добровольческого корпуса» Василия Кирющенко. Его обвиняют в участии в деятельности террористической организации и публичных призывах к терроризму. Следствие просит избрать в отношении него меру пресечения заочно, поскольку подозреваемый находится в федеральном розыске. По текущему уголовному делу ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев в комментарии NEWS.ru заявил, что все члены «Русского добровольческого корпуса» будут уничтожены. По словам парламентария, их ждет гибель либо от российских ударов, либо от рук кураторов из Вооруженных сил Украины. Журавлев добавил, что в российской армии к членам РДК существует особое отношение — военные отслеживают каждого участника организации и при установлении точного местонахождения по нему наносится ракетный или артиллерийский удар.