Следствие требует заочно арестовать одного из лидеров РДК

Следователи направили в суд Москвы ходатайство о заочном аресте одного из лидеров «Русского добровольческого корпуса» Василия Кирющенко (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает ТАСС. Его обвиняют в участии в деятельности террористической организации и в призывах к терроризму.

Следствие направило ходатайство в Коптевский суд столицы с просьбой избрать в отношении его меру пресечения заочно, так как подозреваемый находится в розыске. В настоящее время возбуждено уголовное дело, по которому Василию Кирющенко грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили в Харьковской области группу боевиков РДК, в составе которой был перебежчик Михаил Павлов с позывным Перс. Он родился в российском Иваново и сидел в колонии по статье 228 УК РФ. В 2023 году решил пойти добровольцем на СВО, но во время боев сам сдался в плен противнику. Затем он перешел в подразделение РДК, которое подконтрольно ГУР Минобороны Украины.

Также сообщалось, что в Харьковской области недалеко от Купянска ликвидировали отряд РДК. В российских силовых структурах уточнили, что был совершен удар по украинским военным, где находился перешедший на сторону ВСУ Михаил Павлов. В Минобороны России эти данные не комментировали.