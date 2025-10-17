Раздели и изрезали спину: неонацисты снимают нападения на мигрантов

В соцсетях появились два видеоролика, где молодые люди, скрывающие свои лица, нападают на мигрантов и наркозависимого мужчину. NEWS.ru рассказывает, что известно об этих происшествиях.

Раздели и нанесли крест на спину

Проект мониторинга видео неонацистских нападений NVMP в Telegram-канале опубликовал скрины записей, которые нашли на ресурсах злоумышленников. Авторы проекта отмечают, что отследили с начала осени три идентичных случая нападения на мигрантов.

16 октября канал опубликовал сообщение о появившемся в Сети видео, где четверо молодых человек, включая оператора, издеваются над мужчиной в возрасте около 40 лет.

«Нападавшие одеты в кроссовки, широкие штаны и толстовки. Пострадавший — мужчина среднего возраста, возможно уроженец Центральной Азии. В описании его обозвали „харамным мунафиком“, а в титре „животным“», — рассказали авторы проекта.

Само видео активисты не прикладывают, а делятся лишь скриншотами. Они пересказывают, что начало побоев на запись не попало, но в первые секунды видео мужчина был еще в штанах. Затем его оставили без одежды, били руками, ногами, прыгали на его теле и распыляли в лицо газовый баллончик.

В финале видео один из агрессоров заставляет мужчину лечь на живот и вырезает ножом на его спине кельтский крест. По данным NVMP, к нападению причастная некая банда FTS Crew. При этом место, где было совершено нападение, опознать не удалось.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Напали на азиата

Такой же нож авторы проекта заметили в записи, опубликованной в одном из Telegram-каналов с деструктивной идеологией в сентябре. В первом ролике жертвой нападения стал молодой мигрант.

«Нападавшие повалили юношу и нанесли многочисленные удары ногами в голову и корпус. В избиении принимало участие два человека, а их сообщник снимал на видео. Пострадавший — молодой человек азиатской внешности», — подписали в NVMP скриншоты с видеоролика.

Порезали «солевого»

В другом ролике, опубликованном в тот же день, напали на мужчину, который сидел на бревне. После побоев ему порезали спину.

«Несколько человек подбежали к пострадавшему, который сидел на бревне, повалили и стали бить. Затем, угрожая ножом, нападавшие раздели мужчину и порезали ему спину. Затем избиение продолжилось», — пишут авторы проекта.

Попавший в кадр нападавший с ножом прятал свое лицо под маской и кепкой. В титре к видео пострадавшего назвали «солевым».

В этот раз избивали мужчину трое молодых людей. При этом в NVMP пишут, что к этому нападению причастна другая банда — Sparrows crew.

