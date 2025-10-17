Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 19:07

Появилась новая надежда на спасение девочки, которую выбросил из окна отец

Выброшенную отцом из окна девочку отправили на лечение в Москву из Уфы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трехлетняя девочка, выброшенная отцом из окна четвертого этажа в Уфе, направлена специальным бортом в Москву, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. Ребенок будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице.

Мы сохранили ей жизнь, стабилизировали состояние, сделали все возможное и теперь ей требуется медпомощь четвертого уровня, — написал Рахматуллин.

Министр также поблагодарил Минздрав за организацию операции по спасению девочки.

Ранее сообщалось, что она находится в крайне тяжелом состоянии после падения с четвертого этажа. Ребенку с множественными травмами и переломами была проведена срочная операция с участием нейрохирургов.

До этого сообщалось, что отец девочки, 34-летний Андрей, арестован и ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. По данным СМИ, он состоял на учете в психдиспансере, и психиатр диагностировал у него симптомы острого психотического расстройства. На суде он вел себя неадекватно.

В то же время соседи дают о семье противоречивые показания: некоторые отзывались о ней положительно, другие утверждали, что мужчина злоупотреблял алкоголем и на него жаловались. Мать девочки в момент трагедии находилась с другим ребенком в другом регионе, где сын проходил лечение.

дети
происшествия
Уфа
спасения
операции
Минздрав
Башкортостан
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина изнасиловала и запытала школьницу до смерти после ссоры с ее мамой
Сотрудника администрации Калининграда обвинили в мошенничестве
Путин напомнил западным СМИ об их неудобном прошлом
Зеленский попытался выставить условия для встречи с Путиным
Драка за первое место в РПЛ: кто победит — «Локомотив» или ЦСКА?
На Урале арестовали иеромонаха Пинчука: что он сделал, связан ли с РДК
Пожилой мужчина заплатил несколько миллиардов за выкуп невесты
В деле арестованного в РФ французского велосипедиста появилась новая деталь
Российская фигуристка Трусова обвенчалась с мужем
Депутаты внесли в Госдуму важное предложение по наполняемости классов
Астролог дал два совета россиянам на 2026 год
Лебедев назвал статуи острова Пасхи переоцененной достопримечательностью
Появилась новая надежда на спасение девочки, которую выбросил из окна отец
Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке 17 октября: подробности, жертвы
Укравший 100-летнюю икону цыган услышал приговор
Стало известно, где похоронят погибшего военкора Зуева
Бывший футболист «Локомотива» раскрыл перспективы команды в этом сезоне
Китай обвинили в затруднении передачи ракет Tomahawk Украине
Глава Башкирии раскрыл подробности взрыва на заводе «Авангард»
Сбежали в Монголию или в США: новые версии пропажи Усольцевых в тайге
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.