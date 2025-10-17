Появилась новая надежда на спасение девочки, которую выбросил из окна отец Выброшенную отцом из окна девочку отправили на лечение в Москву из Уфы

Трехлетняя девочка, выброшенная отцом из окна четвертого этажа в Уфе, направлена специальным бортом в Москву, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. Ребенок будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице.

Мы сохранили ей жизнь, стабилизировали состояние, сделали все возможное и теперь ей требуется медпомощь четвертого уровня, — написал Рахматуллин.

Министр также поблагодарил Минздрав за организацию операции по спасению девочки.

Ранее сообщалось, что она находится в крайне тяжелом состоянии после падения с четвертого этажа. Ребенку с множественными травмами и переломами была проведена срочная операция с участием нейрохирургов.

До этого сообщалось, что отец девочки, 34-летний Андрей, арестован и ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. По данным СМИ, он состоял на учете в психдиспансере, и психиатр диагностировал у него симптомы острого психотического расстройства. На суде он вел себя неадекватно.

В то же время соседи дают о семье противоречивые показания: некоторые отзывались о ней положительно, другие утверждали, что мужчина злоупотреблял алкоголем и на него жаловались. Мать девочки в момент трагедии находилась с другим ребенком в другом регионе, где сын проходил лечение.